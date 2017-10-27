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Bursaspor'a sakatlık şoku! Yıldız oyuncu 1 ay sahalardan uzak kalacak

BURSASPOR'A SAKATLIK ŞOKU! YILDIZ OYUNCU 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupasında oynadığı Yeni Altındağ Belediyespor maçında sakatlanan Yusuf Erdoğan, 1 ay forma giyemeyecek.

Tarih : 27 Ekim 2017, 21:10
Puan Ver : Bursaspor'a Sakatlık Şoku! Yıldız Oyuncu 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak(10/10)6

Bursaspor'da sakat oyunculara bir yenisi daha eklendi. Yeşil-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4'üncü tur maçında deplasmanda Yeni Altındağ Belediyespor ile karşılaştığı mücadelede ilk 11'de forma giyen Yusuf Erdoğan, 84'üncü dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç oyuncunun MR'ı ise bugün çekildi ve kontrolleri yapıldı.

TEDAVİSİ 1 AY SÜRECEK

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada kontroller sonrasında Yusuf Erdoğan'ın sağ diz dış yan bağında esneme tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Yusuf Erdoğan'ın tedavisinin yaklaşık 4-5 hafta süreceği ve ancak bu sürenin akabinde takımla birlikte antrenmanlara katılabileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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