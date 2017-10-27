BURSASPOR'A SAKATLIK ŞOKU! YILDIZ OYUNCU 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupasında oynadığı Yeni Altındağ Belediyespor maçında sakatlanan Yusuf Erdoğan, 1 ay forma giyemeyecek.
Bursaspor'da sakat oyunculara bir yenisi daha eklendi. Yeşil-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4'üncü tur maçında deplasmanda Yeni Altındağ Belediyespor ile karşılaştığı mücadelede ilk 11'de forma giyen Yusuf Erdoğan, 84'üncü dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç oyuncunun MR'ı ise bugün çekildi ve kontrolleri yapıldı.
TEDAVİSİ 1 AY SÜRECEK
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada kontroller sonrasında Yusuf Erdoğan'ın sağ diz dış yan bağında esneme tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Yusuf Erdoğan'ın tedavisinin yaklaşık 4-5 hafta süreceği ve ancak bu sürenin akabinde takımla birlikte antrenmanlara katılabileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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