BURSASPOR ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK VERDİ
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Bursaspor'un oyuncuları, giydikleri formayla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.
Bursasporlu futbolcular, Beşitaş maçında zeytindalı baslıkı formayla mücadele etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada, formalarında Bursaspor logosunun üzerinde " zeytin dalı" baskısı bulunan yeşil-beyazlılar, Zeytin Dalı Harekatı'na destekte bulundu.
"KALMBİMİZLE DUAMIZLA MEHMETÇİĞİN YANINDAYIZ"
Seremoni sırasında Bursasporlu taraftarlar da tribünde gerçekleştirdikleri koreografi ile harekata desteklerini gösterdi.
Yeşil-beyazlı taraftarlar, maraton tribününde içinde ay-yıldız bulunan Türkiye haritası oluşturdu.
Öte yandan, iki takım oyuncuları sahaya ellerinde "Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankartla çıktı.
Kaynak: haberinburada
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