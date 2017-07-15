BURSASPOR, ÜNLÜ FUTBOLCU ANDERSON'U GÖZÜNE KESTİRDİ
Bursaspor, Teknik Direktör Paul le Guen'in raporuyla birlikte ünlü futbolcu Anderson'un transferi için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Buırsaspor'da teknik direktör Paul le Guen'in raporu doğrultusunda orta alana kaliteli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen yönetim gözünü Brezilya'ya çevirdi. Yeşil-Beyazlılar, Recife formasını giyen Anderson'a kanca attı. Bir dönem Manchester United formasını da giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2007 yılında Porto'dan İngiliz devine tam 31 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
RECIFE'DEN AYRILACAK
Bonservisi Internacional'de olan Anderson şubat ayından bu yana Recife'de kiralık olarak forma giyiyor. Fakat Brezilya basını, yıldız futbolcunun Recife'de mutlu olmadığını ve kiralık sözleşmesinin iptal edileceğini belirtiyor.
2 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Takvim'in haberine göre, Bursaspor yönetiminin Anderson'un menajeri ve Internacional kulübünün yetkilileri ile bir araya geldiği öğrenildi. Yapılan görüşmenin oldukça olumlu bir havada geçtiği belirtiliyor. Brezilya Milli Takımı'nın formasını 9 kez giyen Anderson'un da yeniden Avrupa'ya dönmek istediği belirtiliyor. Bursaspor'un Sambacı'nın bonservisi için 2 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı ifade ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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