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bursaspor tunahan akdoğan'a emanet

BURSASPOR TUNAHAN AKDOĞAN'A EMANET

Bursaspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Tarih : 28 Ocak 2017, 13:51
Puan Ver : Bursaspor Tunahan Akdoğan'a Emanet(9/10)7


Bursaspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Hamzaoğlu'nun gönderilmesinin ardından henüz teknik direktör bulamayan yeşil-beyazlıların başında yarınki mücadelede U21 Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan olacak.



Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçtır rakiplerinden puan alamayan yeşil-beyazlılarda, 18. hafta mücadelesinde Timsah Arena'da oynanan Adanaspor mücadelesinde alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılmıştı. Deneyimli çalıştırıcı ile yolların ayrılmasının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen Bursaspor yönetimi, temas kurduğu Prosinecki ve Tayfun Korkut gibi isimlerden sonuç çıkaramazken, bu süreçte takımı da U21 Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan çalıştırdı.



TAKIMIN BAŞINDA TUNAHAN AKDOĞAN ÇIKACAK



Kupada oynanan Ümraniyespor mücadelesinde takımın başında yer alan Akdoğan, yarınki Başakşehir karşılaşmasında da bu görevi üstlenecek. Yarın saat 15.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için bugün İstanbul'a gidecek olan Timsah, 42 gün sonra sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



SÜPER LİG'DE 20. RANDEVU



İki takım yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 19 müsabakada yeşil-beyazlılar, 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 6 mücadele ise Başakşehir'in üstünlüğü ile sonuçlandı.



BAŞAKŞEHİR 14 MAÇTIR YENİLMİYOR



Ev sahibi ekip, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine boyun eğmezken, bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. 14 maçlık periyotta rakip filelere 34 gol gönderen turuncu-lacivertli ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.



JOHN FORMA GİYEMEYECEK



Bursaspor'da sezonu kapatan Bilal Kısa, Furkan Özçal, Serdar Kurtuluş ve Emre Taşdemir'in dışında sakatlığı süren Josua John yarınki mücadelede yer almayacak.



DÜDÜK HALİS ÖZKAHYA'DA



Yarın saat 15.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda başlayacak olan müsabakayı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bursaspor  Tunahan  Akdoğan  A  Emanet    haber

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