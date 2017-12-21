Fransız çalıştırıcı, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında 23 Aralık Cumartesi günü sahalarında Gençlerbirliği ile oynayacaklarını hatırlattı. Gençlerbirliği'nin iyi savunma yapan, sonrasında da iyi kontraya çıkan bir takım olduğunu belirten Le Guen, "Bu oyun tarzına uygun oyuncuları var kadrolarında. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Son iki haftada aldığımız iki mağlubiyetin ardından geri dönüşümüzü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Beklenti var. İnsanların beklentisinin farkındayız. Bununla başa çıkacağız. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

"BEN HALA DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZA İNANIYORUM"

Bir gazetecinin "Ligde ilk yarının bitimine bir hafta kala sezon başında belirlediğiniz puan hedefine ulaşıldı mı?"sorusunu Le Guen, şöyle yanıtladı:

"Ben hala doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Evet belli karşılaşmaları kaybettik buraya gelene kadar ama ligin en iyi takımlarına karşı kaybettik. Gelişmekte olan iyi bir takımız biz. İyi bir pozisyona da sahibiz aslında ligde. Bununüzerine koyarak daha da geliştirebileceğimizi düşünüyorum ligdeki pozisyonumuzu. Sezon öncesiyle karşılaştırdığımızda doğru yolda olduğumuzu ve bugüne kadar geliştiğimizi söyleyebilirim. Eğer beklentiyi karşılayıp karşılayamadığımızı soracaksanız, cumartesi günü maçın sonucuna bağlı olacak ilk yarıyı kapatma şeklimiz."

ADININ GALATASARAY İLE ANILMASI

Le Guen, "Tudor'un Galatasaray'dan ayrılmasının ardından isminizin sarı-kırmızılı takımla anıldığına dair haberlerçıktı. Bunun için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna ise "Bu tarz karışıklıkları neden çıkarmak gerekiyor? İnsanlarneden böyle şeylere ihtiyaç duyuyorlar emin değilim. Bence her şey çok net. Ben Bursaspor'un kontratlı teknikdirektörüyüm. Burada olmaktan da çok mutluyum. Her şey bu kadar açık ve netken neden insanların bir şeyleribulandırmaya çalıştığını anlamıyorum." karşılığını verdi.

Takımda sakatlığı süren oyuncular ilgili yöneltilen bir soru üzerine deneyimli teknik adam, kendisinin de sağlıkekibinden bu konuda haber beklediğini ifade etti.

Le Guen, sakatlığı nedeniyle Badu'nun da bir süredir takımla çalışmaya çıkamadığını dile getirerek, "Cumartesi olmaihtimalini ben zor olarak değerlendiriyorum ama neden olmasın. Sağlık ekibimizle birlikte tekrar değerlendireceğiz.Belki yarın antrenmana çıkabilir." diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZIN BİRÇOĞU BİZİMLE KALMAK İSTİYOR"

Fransız teknik adam, "Başkan Ali Ay ile bir görüşme yaptınız. Ocak ayı itibarıyla kaç oyuncu takımda olmayacak?"sorusu üzerine ise şunları kaydetti: "Oyuncularımızın birçoğu bizimle kalmak istiyor. Tabii ki bazıları da ligin ikinci yarısında burada olmak istemiyor.

Bunun da en büyük sebebi, yeterince süre alamamaları, takımda boy gösterememeleri. Ama gerekli kararlar mutlakaalınacaktır. Ben bu kadarını söyleyebilirim. Endişeye yer yok. Yeterince vaktimiz var. Endişe edecek hiçbir şey yok.Yeterince vaktimiz olacak transfer sezonu açıldığında. Oyuncularımızla oturup konuşacağız. Onlarla birdeğerlendirme yapacağız. Biz de kendi kararlarımızı masanın üzerine koyup, gerekli kararları vereceğiz."

Kaynak: haberinburada