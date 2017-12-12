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Bursaspor Sahasında Adanaspor'u 2-0 Mağlup Etti

BURSASPOR SAHASINDA ADANASPOR'U 2-0 MAĞLUP ETTİ

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 18:20
Puan Ver : Bursaspor Sahasında Adanaspor'u 2-0 Mağlup Etti(7/10)3

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında Bursaspor sahasında Adanaspor'u konuk etti.Karşılaşmanın 39. dakikasında Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Yakup Demir'in eline çarpan top sonrası maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

PERDEYİ YUSUF ERDOĞAN AÇTI

41. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yusuf Erdoğan, topu ağlara gönderdi: 1-0.

YUSUF YENİDEN SAHNEDE

45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında top Yakup Demir'e çarparak ağlarla buluştu: 2-0.73. dakikada Josua John'un sağ kanattan ortasında Sinan Bakış'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bursaspor Ziraat Türkiye Kupasında adını bir üst tura yazdırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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