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Bursaspor, Rumen yıldızla sözleşme imzaladı

BURSASPOR, RUMEN YILDIZLA SÖZLEŞME İMZALADI

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Kardemir Karabükspor ile sözleşmesini fesheden Rumen oyuncu Gheorghe Grozav'ı kadrosuna kattı.

Tarih : 18 Ocak 2018, 00:50
Puan Ver : Bursaspor, Rumen Yıldızla Sözleşme İmzaladı(6/10)2

Bursaspor Kulübü, Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile her konuda anlaşma sağlandığını duyurdu.

"GROZAV İLE HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI"

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile her konuda anlaşma sağlanmıştır. Gheorghe Grozav kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan 6 ay + 2 yıllık sözleşmeyi imzalamıştır. Oyuncunun basın tanıtım toplantısı 19 Ocak 2018 Cuma günü yapılacaktır. Gheorghe Grozav transferinin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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