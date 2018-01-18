BURSASPOR, RUMEN YILDIZLA SÖZLEŞME İMZALADI
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Kardemir Karabükspor ile sözleşmesini fesheden Rumen oyuncu Gheorghe Grozav'ı kadrosuna kattı.
Bursaspor Kulübü, Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile her konuda anlaşma sağlandığını duyurdu.
"GROZAV İLE HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI"
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile her konuda anlaşma sağlanmıştır. Gheorghe Grozav kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan 6 ay + 2 yıllık sözleşmeyi imzalamıştır. Oyuncunun basın tanıtım toplantısı 19 Ocak 2018 Cuma günü yapılacaktır. Gheorghe Grozav transferinin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.
Kaynak: haberinburada
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