Bursaspor Kulübü, Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile her konuda anlaşma sağlandığını duyurdu.

"GROZAV İLE HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI"

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile her konuda anlaşma sağlanmıştır. Gheorghe Grozav kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan 6 ay + 2 yıllık sözleşmeyi imzalamıştır. Oyuncunun basın tanıtım toplantısı 19 Ocak 2018 Cuma günü yapılacaktır. Gheorghe Grozav transferinin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

Kaynak: haberinburada