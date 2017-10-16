Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Bursaspor, evinde Osmanlıspor 3-1 mağlup etti ve haftayı üç puanla bitirdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Bursaspor, haftanın kapanış maçında ligin formsuz ekiplerinden Osmanlıspor'u konuk etti.

BATALLA PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bursaspor, henüz 7. dakikada kazandığı penaltı ile öne geçme fırsatı yakaladı fakat Batalla'nın vuruşunda Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas gole izin vermedi.

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde konuk ekip Osmanlıspor, yeni transferi Souleymane Doukara ile golü buldu ve deplasmanda 1-0 öne geçti. Ancak başkent ekibinin üstünlük sevinci uzun sürmedi.

İLK YARIYI BURSASPOR 2-1 ÖNDE KAPATTI

Bursaspor, 30. dakikada Agu'nun pasında Rumen yıldızı Bogdan Stancu ile skoru 1-1'e getirdi. Bu golden yalnızca 8 dakika sonra, ilk golde asist yapan Mikel Agu bu kez gole adını yazdırdı ve 38. dakikada 2-1 öne geçen Bursaspor, ilk yarıyı tek farklı skorla önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Bursaspor, 62. dakikada Jires Kembo-Ekoko'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve kalan süreyi bir kişi eksik tamamladı. Rakibi 10 kişi kaldıktan sonra beraberlik arayan Osmanlıspor'un hayallerini Aziz Behich yıktı. 75. dakikada

Batalla'nın pasında topla buluşan Aziz Behich, sert bir vuruşla kaleciyi mağlup etti ve maçın skorunu tayin etti.

BURSASPOR 12 PUANA ULAŞTI

Evinde Osmanlıspor karşısında 1-0 yenik duruma düşen Bursaspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Haftayı üç puanla kapatan Bursaspor, aldığı bu galibiyetle 12 puana ulaştı ve haftayı 8. sırada tamamladı. Bursa deplasmanından eli boş dönen Osmanlıspor ise 8 haftada topladığı 4 puanla son sırada kaldı.

Kaynak: haberinburada