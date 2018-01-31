Enerji İthalatı Geçen Yıl Aralık Ayında Yüzde 35 Arttı
Motosiklete Kasksız Binen Hakan Hatipoğlu Ve Eşi, Görüntülenince Panikledi
Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
Alişan Ve Çağla Şıkel Yollarını Ayırdı
Yemen'deki Çatışmalarda 21 Kişi Öldü
Thy, New York Borsasının Açılış Zilini Çaldı
Ticaret Ünvanı Ve İşletme Adı Arasındaki Farklar Nelerdir?
Btso Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
Kütahya'da Jeotermal Saha İhaleleri
Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
Aleyna Tilki'nin Suşili, Havyarlı Kahvaltı Tabağı Mide Bulandırdı
Hakkında İğrenç Suçlamalar Çıkan Oyuncu Mark Salling, Kendini Astı
Karayollarında Durum
Bitcoin Artık Güldürmüyor
Arçelik'in KâRı Beklentilerin Gerisinde Kaldı
Birleşme Ve Satın Almalarda 'ocak Ateşi'
Seren Serengil, Bana Kadınlığımı Hatırlattın Deyip Yaşar İpek'e Aşkını İtiraf Etti
Fed Faiz Kararları Öncesi Dolar Sakin Başladı!
Abd'de Tüketici Güven Endeksi Yükseldi
Manchester City Lig Kupasında Finale Yükseldi

Bursaspor, Nijeryalı Abdullahi Shehu'yu Transfer Etti

BURSASPOR, NİJERYALI ABDULLAHİ SHEHU'YU TRANSFER ETTİ

Bursaspor, Kıbrıs Rum Kesimi Ligi ekiplerinden Anorthosis'te forma giyen Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu ile 2,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Tarih : 31 Ocak 2018, 07:50
Puan Ver : Bursaspor, Nijeryalı Abdullahi Shehu'yu Transfer Etti(6/10)2

Bursaspor bir süredir temas halinde olduğu Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu transferini bitirdi. Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Anorthosis'te forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Abdullahi Shehu ve menajeri ile bugün bir kez daha Özlüce Tesisleri'nde masaya oturan yeşil-beyazlı idareciler, Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncunun transferi konusunda Anorthosis Kulübü ve Shehu ile her konuda anlaşma sağlandı.

BONSERVİSİ 200 BİN EURO

Shehu transferi için Anorthosis Kulübü'ne 200 bin Euro bonservis bedeli ödeneceği bildirilirken, oyuncuya ise yarım sezon için 200 bin Euro, gelecek sezon için 400 bin Euro, 2019-2020 sezonu için de 425 bin Euro ödeneceği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuru ile transferi açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Nijerya Milli Takımında da forma giyen başarılı oyuncu Abdullahi Shehu'nun transferi konusunda Anorthosis Kulübü ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağlanmıştır." Öte yandan orta saha, sağ bek ve stoper mevkilerinde forma giyebilen Nijeryalı oyuncunun yarın saat 13.30'da Özlüce Tesisleri'nde resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bursaspor  Nijeryalı  Abdullahi  Shehu  Yu  Transfer  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER