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bursaspor, murat yakın'la prensipte anlaştı

BURSASPOR, MURAT YAKIN'LA PRENSİPTE ANLAŞTI

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Bursaspor'da, kulüp başkanı Recep Bölükbaşı, Murat Yakın ile prensip anlaşmasına vardı.

Tarih : 03 Aralık 2015, 16:30
Puan Ver : Bursaspor, Murat Yakın'la Prensipte Anlaştı(5/10)5


Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın ile buluştu. Prensip anlaşması tamam. İkili bugün Bursa'ya gelecek.



Bursaspor-Murat Yakın birlikteliği çok yakın... Kulüp başkanı Recep Bölükbaşı'nın İsviçre'ye giderek Yakın ile masaya oturduğu ortaya çıktı. İkili, görüşme sonrasında prensip anlaşmasına vararak masadan kalktı.








Etiketler: Bursaspor  Murat  Yakın  La  Prensipte  Anlaştı    haber

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