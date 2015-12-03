BURSASPOR, MURAT YAKIN'LA PRENSİPTE ANLAŞTI
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Bursaspor'da, kulüp başkanı Recep Bölükbaşı, Murat Yakın ile prensip anlaşmasına vardı.
Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın ile buluştu. Prensip anlaşması tamam. İkili bugün Bursa'ya gelecek.
Bursaspor-Murat Yakın birlikteliği çok yakın... Kulüp başkanı Recep Bölükbaşı'nın İsviçre'ye giderek Yakın ile masaya oturduğu ortaya çıktı. İkili, görüşme sonrasında prensip anlaşmasına vararak masadan kalktı.
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