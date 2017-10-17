BURSASPOR MAÇINDA SAKATLANAN OYUNCU, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Osmanlıspor'un Portekizli oyuncusu Filipe Josue, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandı. 27 yaşındaki oyuncu stadyumdan ayrılırken, gözyaşlarını tutamadı.
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Ankara ekibi Osmanlıspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada ayağına darbe alan Osmanlıspor'un Portekizli oyuncusu Filipe Josue, maçın ardından takım otobüsüne arkadaşlarının yardımıyla gidebildi.
DURUMU MR'DAN SONRA BELLİ OLACAK
Gözyaşlarını tutamadığı gözlenen Josue'nin ayak bileğinde kırık şüphesinin olduğu öne sürüldü. Portekizli oyuncunun çekilecek MR'ının ardından durumunun netlik kazanacağı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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