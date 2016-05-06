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bursaspor, hamzaoğlu ile devam dedi

BURSASPOR, HAMZAOĞLU İLE DEVAM DEDİ

Bursaspor’da yönetim ile Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ve yola devam etme kararı alındığı bildirildi.

Tarih : 06 Mayıs 2016, 09:18
Puan Ver : Bursaspor, Hamzaoğlu İle Devam Dedi(5/10)10


Yeşil-beyazlı kulüpte Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile Özlüce Tesisleri'nde kritik bir toplantı gerçekleşti.



Deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon alacağı ücrette indirim talep eden Bursasporlu idareciler, bu konuda olumlu yanıt aldı. Gelecek planlamasıyla ilgili yapılan görüşmelerin ardından kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, toplantının içeriği hakkında bilgi verilmezken, görüşmelerin yarın da devam edeceği kaydedildi.










Etiketler: Bursaspor  Hamzaoğlu  İle  Devam  Dedi    haber

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