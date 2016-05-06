Bursaspor’da yönetim ile Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ve yola devam etme kararı alındığı bildirildi.



Yeşil-beyazlı kulüpte Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile Özlüce Tesisleri'nde kritik bir toplantı gerçekleşti.



Deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon alacağı ücrette indirim talep eden Bursasporlu idareciler, bu konuda olumlu yanıt aldı. Gelecek planlamasıyla ilgili yapılan görüşmelerin ardından kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, toplantının içeriği hakkında bilgi verilmezken, görüşmelerin yarın da devam edeceği kaydedildi.