BURSASPOR, GALATASARAYLI RYAN DONK'A TALİP OLDU
Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan Ryan Donk'u, Bursaspor istiyor.
Galatasaray'da bu sezon kupa maçları dışında şans bulamayan Ryan Donk'a, Süper Lig'den talip çıktığı öğrenildi.
Paul le Guen yönetimindeki Bursaspor'un, Hollandalı futbolcunun şartlarını araştırdığı bildirildi.
MAAŞI 1,5 MİLYON EURO
Fanatik'in haberine göre; Bursa açısından tek sorun, oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk yıllık maaşı. Eğer Donk bu paradan yarı yarıya feragat ederse, Yeşil-Beyazlılar'ın Cim Bom'a teklif yapacağı ifade ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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