BURSASPOR, EVİNDE ANTALYASPOR'U BOZGUNA UĞRATTI: 4-0
Süper Ligde Bursaspor, evinde karşılaştığı Antalyaspor'u rahat geçti, puanını 16'ya çıkardı.
Süper Ligin 10. haftasında Bursaspor, sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Maça çok etkili başlayan Bursaspor, aradığı golü 37. dakikada Mikel Agu'yla buldu. Öte yandan Antalyaspor'da, 45. dakikada Sandro direkt kırmızı kart görünce konuk ekip 10 kişi kaldı.
İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI
İkinci yarıya da çok hızlı giren Bursaspor, Aziz Behich'in harika golüyle farkı ikiye çıkardı. 70. dakikada Jires Kembo gol şova devam ederken, 89'da sahneye çıkan Batalla perdeyi kapattı.
Bu sonuçla Bursaspor 16 puana yükselirken Antalyaspor 9 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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