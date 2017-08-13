Bursaspor, Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan eski oyuncusu Volkan Şen için 1.2 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Ligin ilk maçında Başakşehir deplasmanından mağlup dönen Bursaspor'da kanat takviyesi için düğmeye basıldı. David Accam ve Twumasi isimlerinden sonuç çıkaramayan Yeşil-Beyazlılar'ın gündemine takımın eski yıldızı Volkan Şen geldi.

1.2 MİLYON YILLIK ÜCRET

Fenerbahçe'den ayrılan ve birçok kulüpten teklif almasına rağmen henüz kimseyle anlaşmaya varamayan başarılı oyuncu için en net teklif dün yapıldı. Bursa yönetimi, Volkan'a yıllık 1.2 milyon Euro ücret artı bonuslar içeren bir öneri sundu. Teknik direktör Paul Le Guen'in de onay verdiği ve bir an önce bitirilmesini istediği transferin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada