

BURSASPOR Kulübü 2'nci Başkanı Ali Ademoğlu, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için bugün Ankara'da ön görüşmeler yaptıklarını açıkladı.







Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın bugün Ankara'da yapılan cenaze törenine katılan Bursaspor Başkanı Ali Ay ve 2'nci Başkan Ali Ademoğlu, burada Samet Aybaba'nın yanı sıra birçok yerli teknik adamla bir araya geldi.







Temaslarla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Ali Ademoğlu, "Samet Aybaba ile başkanımız ön görüşme yapmıştı. Başka isimlerle de görüşmeler oldu. Başkanımız Ali Ay, Ankara'dan döndükten sonra, yönetim kurulu ile bir araya gelecek ve temasları hakkında bilgi verecek. Başkan Ali Ay, yönetiminle görüştükten sonra kararını yarın bir toplantı ile açıklayacak" dedi.







kaynak:haberler