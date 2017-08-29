Paul Le Guen yönetiminde değişim sinyalleri veren Bursaspor, kadrosundaki eksik bölgeleri güçlendirmek için gaza bastı. Timsah, taraftarının beklediği bombaları milli arada patlatacağa benziyor. İlk flaş isim Douglas...

KİRALIK OLARAK BURSA'YA

Uzun süredir Barcelona'nın sağ beki ile görüşen Yeşil-Beyazlı kulübün transfer komitesi, oyuncuyu ikna etti. Geçen sezon Gijon'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki oyuncu yine kiralama formülüyle Bursasporlu olacak. 1.72 boyundaki Brezilyalı oyuncunun yarın Türkiye'de olması bekleniyor. İkinci bomba ise Hernani. Porto'nun yıldız kanat oyuncusu ile anlaşmaya varan Bursaspor, yaklaşık 2-3 gündür Portekiz ekibinin transferi onaylamasını bekliyor.

LE GUEN BİZZAT İSTİYOR

Başarılı kanat oyuncusu ayrılma isteğini Porto kulübüne iletirken, hafta içinde son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Geçen sezon toplam 35 resmi maça çıkan ve 12 gol, 7 asist ile oynayan Hernani, hem sağ hem de sol önde görev yapabiliyor. Hernani, teknik direktör Le Guen'in direkt listesinde olan isimlerden...

Kaynak: haberinburada