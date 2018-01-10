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Bursaspor Antalya Kampının Son Hazırlık Maçında Kukesi'ye Yenildi

BURSASPOR ANTALYA KAMPININ SON HAZIRLIK MAÇINDA KUKESİ'YE YENİLDİ

Bursaspor, Antalya kampının son hazırlık maçında Kukesi karşısında Batalla ile öne geçmesine karşın sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Tarih : 10 Ocak 2018, 22:20
Puan Ver : Bursaspor Antalya Kampının Son Hazırlık Maçında Kukesi'ye Yenildi(9/10)5

Bursaspor, Antalya kampındaki son hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi Kukesi'yle karşılaştı. Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Paul Le Guen sahaya as kadroya yakın bir takım sürdü. Sahaya çıkan kadroda Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Titi, William Ekong, Aziz Behich, Mikel Agu, Emmanuel Badu, Pablo Martin Batalla, Dzon Delarge, Sinan Bakış yer aldı. Kukesi karşısında mevcut 11'den farklı olarak Jires Kembo'nun yerine Dzon Delarge ve Bogdan Stancu'nun yerine ise Sinan Bakış şans buldu.

TEK GOL BATALLA'DAN GELDİ

Karşılaşmanın 33'üncü dakikasında kaptan Pablo Martin Batalla'nın golü geldi. Ceza sahasına önünde kaleyi karşıdan gören noktada Sinan Bakış'a yapılan faulün ardından topun başına geçen Batalla, kalecinin sağından topu filelere adeta eliyle bıraktı ve yeşil-beyazlılar 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken karşılaşmanın 61'inci dakikasında Paul Le Guen maçtaki ilk değişiklikleri yaptı. Bu dakika içerisinde Batalla'nın yerine Yusuf Erdoğan'ı oyuna Fransız hoca, Delerge'ın yerine ise Jires Kembo'yu sahaya sürdü. 65'inci dakikada ise Arnavutluk ekibi İmami Eni'nin golüyle beraberliği yakaladı. Bu golün hemen ardından 70'inci dakikada Shkodra Danjet'in golü Kukesi'yi 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşma bu skorla sona ererken Bursaspor devre arası kampının son hazırlık maçını mağlubiyetle kapattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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