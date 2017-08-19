BURSASPOR, ALANYASPOR'U 90. DAKİKADA ATTIĞI GOLLE 3-2 YENDİ
Süper Lig'de Bursaspor, 90. dakikada attığı golle Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında Alanyaspor'u 90+1'de attığı gol ile 3-2 yendi.
İlk yarıyı Badu ve Batalla'nın golleriyle 2-0 önde kapatan Bursaspor, ikinci yarıda Alanyaspor'un Etame ve Vagner Love'un gollerine engel olamadı.
DELARGE TAKIMINI KURTARDI
Bursaspor için maç bitti derken 90+1. dakikada Delarge galibiyet golünü attı. 3-2
Bu skorla Bursaspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Kaynak: haberinburada
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