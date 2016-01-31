Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Bursaspor, sahasında Amed Sportif'e 2-1 yenilerek kupaya veda etti.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Bursaspor, sahasında Amed Sportif'e 2-1 yenilerek kupaya veda etti.







Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Bursaspor, evinde Amed Sportif Faaliyetlerine 2-1 mağlup oldu. Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri bu sonuçla kupaya veda etti. Amedspor çeyrek finale yükseldi.



Karşılaşmada Amedspor'un golleri 20. dakikada Ercan Çapar ve 65. dakikada Deniz Naki'den gelirken Yeşil-Beyazlıların tek golünü 90+5'te Sutter kaydetti. Bursaspor'da Hajime Hosogai 88. dakikada kırmızı kart gördü.



