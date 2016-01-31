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Bursaspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetleri: 2

BURSASPOR: 1 - AMED SPORTİF FAALİYETLERİ: 2

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Bursaspor, sahasında Amed Sportif'e 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Tarih : 31 Ocak 2016, 18:17
Puan Ver : Bursaspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetleri: 2(10/10)9


Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Bursaspor, sahasında Amed Sportif'e 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

 



Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Bursaspor, evinde Amed Sportif Faaliyetlerine 2-1 mağlup oldu. Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri bu sonuçla kupaya veda etti. Amedspor çeyrek finale yükseldi.



Karşılaşmada Amedspor'un golleri 20. dakikada Ercan Çapar ve 65. dakikada Deniz Naki'den gelirken Yeşil-Beyazlıların tek golünü 90+5'te Sutter kaydetti. Bursaspor'da Hajime Hosogai 88. dakikada kırmızı kart gördü.

 








Etiketler: Bursaspor  1  -  Amed  Sportif  Faaliyetleri  2    haber

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