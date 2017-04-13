BURSA'DAN SAATTE 73 ARABA İHRAÇ EDİLİYOR
Otomotiv devleri OYAK Renault ve Tofaş'a ev sahipliği yapan Bursa'da, yılın ilk çeyreğinde, saatte 88 adet araba üretildi, bunların 73'ü ihraç edildi.
Türk otomotiv endüstrisinin, ocak-mart döneminde traktör hariç 424 bin 219 adetlik üretiminin yüzde 22,77'sini, 355 bin 399 adetlik ihracatının ise yüzde 22,31'ini tek başına gerçekleştiren OYAK Renault, iki kategoride de yılın ilk çeyreğini lider kapattı.
OYAK Renault'un ardından yine Bursa'da üretim yapan Tofaş da her iki kategoride ikinci sırada yer aldı.
Adet bazındaki toplam üretimin yüzde 44,87'sini (190 bin 360 adet), ihracatın ise yüzde 44,41'ini (157 bin 808 adet) karşılayan Bursalı otomotiv devleri, üretim ve ihracata ağırlığını koydu.
kaynak:milliyet
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