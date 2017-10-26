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Bursa'daki Türkmenlerden Kayı Boyu'nun Bayrağını Kullanan Akşener'in Partisine Suç Duyurusu!

BURSA'DAKİ TÜRKMENLERDEN KAYI BOYU'NUN BAYRAĞINI KULLANAN AKŞENER'İN PARTİSİNE SUÇ DUYURUSU!

Bursa'da Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri, Akşener'in İyi Parti'si hakkında, Kayıların bayrağını ve ismini kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Tarih : 26 Ekim 2017, 21:30
Puan Ver : Bursa'daki Türkmenlerden Kayı Boyu'nun Bayrağını Kullanan Akşener'in Partisine Suç Duyurusu!(5/10)1

Meral Akşenir'in kurduğu İyi Parti'ye Bursa'dan itiraz geldi. Bursa'da Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri, İyi Parti hakkında, Kayıların bayrağını ve ismini kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"KAYI BOYUNUN BAYRAĞININ SİYASİ PARTİDE KULLANILMASINDAN RAHATSIZIZ"

Osmangazi Yörük Türkmen Derneği üyeleri, İyi Parti'nin Kayı boyunun bayrağını kullandığını iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı Dinçer Akyel, "Dün İyi Parti diye bir siyasi parti kuruldu. Meral Akşener başkanlığında kurulan partinin ismi Oğuzların Kayı boyu bayrağını simgeleyen bir durumla karşı karşıyayız. Yörük Türkmen Dernekleri olarak tarih boyunca kayı boyunun bayrağını bir siyasi partinin adı olarak kullanılmasından rahatsızız. Düşmanlık, ayrıştırıcı bir noktaya gelmeden, toplumun değerlerini ayırmadan, bölmeden biran önce bu durumdan vazgeçmelerini istiyoruz. Partilerini yeni bir isim bulmalarını istiyoruz. Biz suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Açıklamanın ardından dernek üyeleri suç duyurusunda bulundu.

ESKİŞEHİR'DEN DE TEPKİ VAR

Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Durumdan rahatsız olduklarını belirten Başkan Duman, "Kimin ne parti kurduğu normalde bizi ilgilendirmiyor. Tabii ki Türkiyemizin partisi. Ama amblem konusunda biz rahatsızız. Çünkü tüm dünyaya mal olmuş bir Kayı Tamgası'nın bir parti ambleminde kullanılmasından rahatsızız. Çünkü, Kayı Tamgası her kesimi temsil ediyor. Ama Meral Hanım'ın kurmuş olduğu partinin kendine göre bir siyasi görüşü var. Biz sadece bundan rahatsızız. Bunun için de elimizden ne gelirse yapacağız. Kendileri salonda konuşma yaparken tabi orada Kayı bayrakları olabilir. Ama bir siyasi partinin kullanması bizi rahatsız ediyor." dedi.Öte yandan, Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman, Kayı işaretinin kullanılmasını nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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