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BURSA'DAKİ CİNAYETİN SEBEBİ BELLİ OLDU


BURSA'DAKİ CİNAYETİN SEBEBİ BELLİ OLDU
Tarih : 04 Ocak 2016, 12:28
Puan Ver : Bursa'daki Cinayetin Sebebi Belli Oldu(10/10)7


Olay, saat 01:00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Demirkapı Caddesi'nde, yolun ortasında kanlar içinde yüzüstü yatan şahsı gören vatandaşlar 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekibi şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti ve durumu polise bildirdi. Kısa süre olay yerine gelen polis ekiplerinin bölgede yaptığı araştırma neticesinde olayı duyan ya da gören ve şahsı tanıyan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın gelmesiyle şahıs üzerinde yapılan inceleme sonucunda ise ensede ve sırtta olmak üzere iki adet bıçak darbesi tespit edildi. Ayrıca üzerinden kimlik çıkmayan şahsın sırtında 'Only God can judge me' yazılı dövmesi olduğu tespit edildi.








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