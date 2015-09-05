

Kazada ağır yaralanan kamyon şoförünün, olayın şokuyla araçta yeğeninin de olduğunu söylemesi üzerine, kurtarma ekipleri hurdaya dönen kamyon ve çevreye saçılan karpuzlar arasında yaklaşık 2 saat kayıp kişiyi aradı.







Bursa'da, karpuz yüklü kamyonun iki araca çarptıktan sonra devrilmesi sonucu, 7 kişi yaralandı.







Bursa yönüne giden Suphi Yılmaz'ın kullandığı 33 DN 137 plakalı karpuz yüklü kamyon, Ankara -Bursa karayolu, Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi yakınlarında, Murat Yazıcı yönetimindeki 16 PD 819 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.