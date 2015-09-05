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BURSA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 7 YARALI


BURSA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 7 YARALI
Tarih : 05 Eylül 2015, 14:19
Puan Ver : Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı(5/10)6


Kazada ağır yaralanan kamyon şoförünün, olayın şokuyla araçta yeğeninin de olduğunu söylemesi üzerine, kurtarma ekipleri hurdaya dönen kamyon ve çevreye saçılan karpuzlar arasında yaklaşık 2 saat kayıp kişiyi aradı.



Bursa'da, karpuz yüklü kamyonun iki araca çarptıktan sonra devrilmesi sonucu, 7 kişi yaralandı.



Bursa yönüne giden Suphi Yılmaz'ın kullandığı 33 DN 137 plakalı karpuz yüklü kamyon,  Ankara -Bursa karayolu, Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi yakınlarında, Murat Yazıcı yönetimindeki 16 PD 819 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. 








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