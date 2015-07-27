

Bursa'da, terör örgütü PKK ve gençlik yapılanması YDG/H üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 8'i adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki terör saldırısı sonrası Bursa'da düzenlenen gösterilerde polise taş atıp yol kapatan, eylemcileri kışkırtan ve yaşı küçük çocukları protestolara katılmaya teşvik eden şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Merkez Yıldırım ilçesinde Asayiş ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, PKK ve YDG/H üyesi olduğu iddia edilen 16 kişi yakalandı. Zanlılar daha sonra Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılardan 8'i, sağlık muayenelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan diğer 8 kişinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılacağı bildirildi.