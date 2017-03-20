

Bursa'nın Harmancık ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza Sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. 55 YD 054 plakalı kereste yüklü TIR ile maden işçilerini taşıyan 16 KC 130 plakalı midibüs çarpıştı.



Kazada Sadullah Duman ve Musa Çetin hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bursa'nın Harmancık ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor







kaynak:milliyet