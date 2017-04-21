Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

bursa'da sgk'ya fetö/pdy operasyonu: 14 gözaltı

BURSA'DA SGK'YA FETÖ/PDY OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Bursa'da, Kanun Hükmünde Kararname ile SGK'dan çıkarılan 14 kişi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Tarih : 21 Nisan 2017, 15:15
Puan Ver : Bursa'da Sgk'ya Fetö/Pdy Operasyonu: 14 Gözaltı(6/10)8


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SGK Bursa İl Müdürlüğü'nden örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 18 kişinin yakalanması için Bursa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bursa'da 13, Antalya'da bir kişi gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırdıkları ve FETÖ ile ilişkisi bulunan derneklere üye oldukları iddia edildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bursa  Da  Sgk  Ya  Fetö/Pdy  Operasyonu  14  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER