

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Muradiye Mahallesi, Muradiye Parkın'da meydana geldi. Mustafa Uçar, parkta arkadaşlarıyla oturup çay içerken, bu sırada bir süre önce yaşanan kavga nedeniyle davalık olduğu Veysel T. geldi. Veysel T., elindeki pompalı tüfekle Mustafa Uçar'a ateş etti. Mustafa Uçar karın ve göğüs bölgesinden, yanındaki Emre Güven ise kolundan yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mustafa Uçar ve Emre Güven, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı. Emre Güven'e ayakta müdahale edilirken, ağır yaralanan Uçar ise ameliyata alındı.



Soruşturma başlatan polis ekipleri, Veysel T.'nin olay yerine 50 metre uzaklıkta bulunan evine giderek tüfeği yatağın altına bırakıp kaçtığı belirledi. Yakalanmasına çalışılan Veysel T.'nin kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı bildirildi.