Bursa ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP Bursa İl Yöneticisi Avukat Sinem Varlı'nın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak dün saat 06.30 sıralarında, Bursa merkez, Gürsu, Gemlik, Yenişehir, İnegöl, Mudanya ve Karacabey ilçelerinde eşzamanlı operasyon yapıldı.



Operasyonda aralarında HDP İl yönetiminde bulunan Avukat Sinem Varlı ve merkez ilçe teşkilatlarının başkan ve yöneticilerinin de olduğu toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital veri depolama aygıtları, örgütsel malzeme ile hakkında toplatma kararı bulunan gazete ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.







kaynak:sabah