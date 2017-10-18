Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri tarafından 4 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel Harekat ve zırhlı araçların da destek verdiği opersayonda 9 kişi gözaltına alındı.

KAPILARI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, Mudanya ilçesi Karadere Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Mudanya ilçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat ekipleri ve zırhlı arçaların da desteği ile mahallede bulunan 4 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Özel Harekat ekipleri, koçbaşı ve levyeler ile kapıları kırarak içeriye girdi.9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Zırhlı araçlar ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Narkotik Madde Arama Köpeği'de sobanın içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi buldu. Evlerde yapılan aramalarda 50 gram bonzai, 150 gram esrar, 30 adet extacy hap, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.4 FARKLI NOKTADA DİDİK DİDİK ARADILAR

Ekipler, Mudanya ilçe merkezinde 4 farklı noktada arama noktası kurdu. Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçlar burada da geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli kişiler üzerine arama ve GBT sorguları yapıldı. Arama noktalarına giren otomobillerde arama yapıldı. Arama ve sorgular sonucunda, farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Otomobilin birinden silah çıkarken başka bir otomobilde ise bir miktar esrar ele geçirildi.

Kaynak: haberinburada