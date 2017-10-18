BURSA'DA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI
Bursa'da özel harekat polislerinin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Polisler zehir tacirlerinin evlerine, kapıları koçbaşı ve levyelerle kırarak girdi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri tarafından 4 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel Harekat ve zırhlı araçların da destek verdiği opersayonda 9 kişi gözaltına alındı.
KAPILARI KIRIP İÇERİ GİRDİLER
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, Mudanya ilçesi Karadere Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Mudanya ilçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat ekipleri ve zırhlı arçaların da desteği ile mahallede bulunan 4 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Özel Harekat ekipleri, koçbaşı ve levyeler ile kapıları kırarak içeriye girdi.9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Zırhlı araçlar ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Narkotik Madde Arama Köpeği'de sobanın içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi buldu. Evlerde yapılan aramalarda 50 gram bonzai, 150 gram esrar, 30 adet extacy hap, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.4 FARKLI NOKTADA DİDİK DİDİK ARADILAR
Ekipler, Mudanya ilçe merkezinde 4 farklı noktada arama noktası kurdu. Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçlar burada da geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli kişiler üzerine arama ve GBT sorguları yapıldı. Arama noktalarına giren otomobillerde arama yapıldı. Arama ve sorgular sonucunda, farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Otomobilin birinden silah çıkarken başka bir otomobilde ise bir miktar esrar ele geçirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Emniyet Genel Müdürlüğü: Bylock Listelerinde Sayın Bakanın Eşi İle İlgili Bir Veri Yok
- Muğla'daki Terör Operasyonundan Kaçan Terörist, İmaj Değiştirmiş Halde Yakalandı
- Deniz Baykal, Yeniden Ameliyat Oldu
- Bakan Kaya'dan Bylock Yüzünden Eşinden Boşanıyor İddialarına Yalanlama: Hayal Ürünü
- Bahçeli, Kuzey Irak İçin Net Konuştu: Gerekirse Barzani Yakalanıp Getirilmeli
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'li Komutan: Kuzey Kore Konusunda Akla Hayale Gelmeyenleri Hayal Etmemiz Gerek
- Öldürülen Maltalı Araştırmacı Gazetecinin Oğlu 'mafya Devletini' Suçladı!
- Cani Koca, Kendisini Terk Eden Hamile Eşini, Markette Öldürdü!
- Aracının Üzerine Vinç Düşen Çinli, Sapasağlam Çıkarak Herkesi Şaşırttı
- 22 Yaşındaki Amerikalı, Camiye Giden 17 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edip Öldürdü!
Bu Haberle İlgili Yorumlar