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bursa'da kuduz alarmı! karantinaya alındı

BURSA'DA KUDUZ ALARMI! KARANTİNAYA ALINDI

Taşköprü ve Yumurcaklı köylerini karantinaya alan ekipler canlı hayvan giriş ve çıkışını yasakladı

Tarih : 26 Mayıs 2017, 16:05
Puan Ver : Bursa'da Kuduz Alarmı! Karantinaya Alındı(5/10)5


 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşköprü ve Yumurcaklı köylerinde kuduz vakası görülmesi üzerine karantina başlatıldı.



İHA'nın haberine göre, Taşköprü'de bir ineğin tilki tarafından ısırılması üzerine durum İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirildi. Bir müddet sonra ölen inek ve tilkiden numune alan ekipler, kuduz tespit edilmesi üzerine Taşköprü ve Yumurcaklı köylerini karantinaya aldı. Kuduz inekle temas edenleri de aşılayan ekipler, canlı hayvan giriş ve çıkışını yasakladı.



İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun Demirci, durumun bildirilmesi üzerine ölen inek ve tilkiden numune aldıklarını belirterek, "Kuduz vakasının kesinleşmesi üzerine toplam kilometre çapındaki bölgede hayvanları aşılamaya başladık. Köyün girişine ikaz tabelası yerleştirerek halkı kuduza karşı uyardık" dedi.



 



kaynak:habertürk








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