Bursa'da, vinç kiralayarak prefabrik ev, otomobil ve motosiklet çaldıkları belirlenen 20 yaşındaki Hıdır A. ve Faruk Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da, vinç kiralayarak prefabrik ev, otomobil ve motosiklet çaldıkları belirlenen 20 yaşındaki Hıdır A. ve Faruk Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aynı yöntemle 10 yakın hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri bildirilen iki hırsızın Nilüfer İlçesi'nde bir prefabrik evi vinçle çaldıklarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı

AYNI YÖNTEMLE 10'A YAKIN HIRSIZLIK

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir prefabrik evi gözüne kestiren Hıdır A. ve Faruk Ç., vinç kiralayarak evin kendilerine ait olduğunu ve Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi'ne götüreceklerini söyleyerek çaldılar. Prefabrik evin sahibi M.E., evinin yerinde olmadığı görünce durumu polise bildirdi. Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunan Hıdır A. ve Faruk Ç. olduğunu belirledi. Polis ekipleri iki hırsızı Hasanağa'da çaldıktan sonra boş araziye yerleştirdikleri prefabrik evde gözaltına aldı. İki şüphelinin aynı yöntemle 10'a yakın hırsızlık olayı gerçekleştirdiği de belirlendi.

PREFABRİK EVİ BÖYLE ÇALDILAR

Hıdır A. ve Faruk Ç'nin Demirtaş Mahallesi'nden vinçle prefabrik evi çalmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Özel bir şirkete ait vincin, yerinden söktüğü prefabrik evi dorsesinde götürdüğü ve 2 şüphelinin de aracın ön koltuğunda oturduğu görüldü. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: haberinburada