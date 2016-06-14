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bursa'da kavga: 1 yaralı

BURSA'DA KAVGA: 1 YARALI

Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavgaya dahil olan mahalle sakinleri polis tarafından güçlükle yatıştırıldı.

Tarih : 14 Haziran 2016, 10:08
Puan Ver : Bursa'da Kavga: 1 Yaralı(7/10)7


Bursa'da iki kişi arasında çıkan kavgaya dahil olan mahalle sakinleri polis tarafından güçlükle yatıştırıldı.



Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler mahallesinde Uğur Yolgör (47), yolda yürüdüğü esnada Aziz Çelik'in (43) sopayla vurması sonucu yaralandı.



Yolgör, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolgör'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Olaydan haberdar olan Yolgör'ün yakınları, sokağa çıkarak Çelik'i aramaya başladı.



Kalabalık grubun dağılmaması üzerine mahalleye Asayiş Şube Müdürlüğü, karakol, yunus timleri ve çevik kuvvet ekipleri olmak üzere çok sayıda polis sevk edildi.



Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda sakinleşen mahalleliler, olaysız bir şekilde dağıldı.








Etiketler: Bursa  Da  Kavga  1  Yaralı    haber

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