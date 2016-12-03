

Olay, Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde gece 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçi Aykut Ertunç (30), üniversite mezunu olan ve halk eğitim kursuna devam eden Tuğçe Uludağ'ın (25) evinin önüne geldi. Buradaki tartışma sonrası Aykut Ertunç, genç kızı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Aykut Ertunç daha sonra kendisini de göğsünden vurup otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.







Olay yerinden yaralı olarak kaçan zanlı Aykut Ertunç ise polis ekiplerinin sıkı takibi sonrası 3 kilometre ileride zeytinlik alanda otomobilinin içinde yaralı olarak bulundu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan zanlı burada tedavi altına alındı.







kaynak:hürriyet