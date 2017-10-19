Bursa'da hızlı tren inşaatı çalışması sırasında kurulan iskeleden düşen işçi hafif yaralandı. İnşaatta göçük olduğu yönünde ihbar yapılınca çok sayıda ambulans bölgeye gönderilmişti.

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş mevkii Barbaros mahallesi yakınlarındaki hızlı tren inşaatı çalışması sırasında göçük meydana geldiği ihbarı yapıldı.

GÖÇÜK DEĞİL İŞ KAZASI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ancak olayın göçük değil, inşaat iskelesindeki bir işçinin düşmesiyle yaşanan kaza olduğu ortaya çıktı.

37 YAŞINDAKİ İŞÇİ YARALANDI

Yapımı devam eden hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğü taşıyan kolonlardan birine iskele kurulumu sırasında çökme oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında iskelenin demir bağlama işini yapan 37 yaşındaki Osman Demirci isimli işçi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göğsüne demir isabet eden yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: haberinburada