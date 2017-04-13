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BURSA'DA FETÖ OPERASYONU: 2'Sİ POLİS 4 TUTUKLAMA


BURSA'DA FETÖ OPERASYONU: 2'Sİ POLİS 4 TUTUKLAMA
Tarih : 13 Nisan 2017, 15:13
Puan Ver : Bursa'da Fetö Operasyonu: 2'si Polis 4 Tutuklama(10/10)9


Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında 2'si KHK ile meslekten ihraç edilen polis olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda 6 kişinin örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Emniyette sorguları tamamlanan 6 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si polis 4 kişi tutuklandı. Şüpheli 2 kişi ise serbest bırakıldı.



 



kaynak:sabah








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