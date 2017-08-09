Mudanya'da denize giren ünlü jokeyi, dalgalar yuttu. Balık adamlar bütün aramalara rağmen 24 yaşındaki jokey Ediz Arslan'a ulaşamadı.

DEV DALGALAR ARASINDA KAYBOLDU

Türkiye Jokey Kulübü'nün başarılı jokeylerinden Ediz Arslan, 4 arkadaşı ile birlikte Mudanya ilçesine bağlı Ketendere sahiline geldi. Arslan ve arkadaşları saat 19.00 sıralarında denize girdi. Boyu 2 metreye ulaşan dalgara kapılan Ediz Arslan, gözden kayboldu.

EKİPLER SAATLERCE ONU ARADI

Arslan'ın dalgalarla açığa sürüklenip gözden kaybolduğunu gören arkadaşları durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ve balık adamlar hava kararıncaya kadar arama çalışmalarına devam etti. Havanın kararması üzerine ekipler arama çalışmalarına ara verdi.

BAŞARILI JOKEYİN ÇOK SAYIDA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Ediz Arslan'ın at yarışlarında çok sayıda birinciliği olduğu ve başarılı bir jokey olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada