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BURSA'DA CANLI BOMBA ŞOKU! 1 ÖLÜ, 13 YARALI


BURSA'DA CANLI BOMBA ŞOKU! 1 ÖLÜ, 13 YARALI
Tarih : 28 Nisan 2016, 09:56
Puan Ver : Bursa'da Canlı Bomba Şoku! 1 Ölü, 13 Yaralı(5/10)4


Bursa'dan gelen son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü. Bursa'daki saldırıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Dün akşam saatlerinde Bursa'da Ulucami yanında bir patlama meydana geldi. Patlamanın 25 yaşlarında bir kadın canlı bomba nedeniyle yaşandığı, patlamada ölen kişinin de bu kadın terörist olduğu bildiriliyor. Teröristin IŞİD militanı olma ihtimalinin değerlendirildiği bildirildi. Patlama sonrası Valilikten yapılan ilk açıklamada 7 kişinin yaralandığı belirtildi.



Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre olayda 13 kişi yaralandı. Yeni gelen bilgilere göre yaralıların isimleri de belli oldu. Olayda yaralananların hayati tehlikesi bulunmuyor.








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