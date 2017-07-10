Bursa'da Boya İmalathanesindeki Yangında

BURSA'DA BOYA İMALATHANESİNDEKİ YANGINDA "EVLERİ BOŞALTIN" UYARISI YAPILDI
Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mevkii'ndeki Aydın Boya imalathanesinde, saat 16.40'da başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer yangına yakın evlerde oturan vatandaşları uyardı.
Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mevkii'ndeki Aydın Boya imalathanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bina içersinde çok miktarda boya ve kimyasal maddenin bulunması çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor.
PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR
Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu boya imalathanesindeki yangının yakında bulunan konutlara sıçramasından endişe ediliyor.
"EVLERİ BOŞALTIN" UYARISI YAPILDI
Yetkililer bu konuda konutları boşaltmaları için aileleri uyardı. 11 itfaiye aracı ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen yetkililer, çevre ilçelerdeki belediyeler ve Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki araçların da alevelere müdahale ettiğini açıkladı.
Yetkililer herhangi bir can kaybı veya yaralanma olayının kendilerine iletilmediğini sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerli Kerem Bulut Ve Oytun Özdoğan, Fotoğraf Nedeniyle Kamptan Kovuldu
- Sunderland Menajeri: Lens, Fener'i Seviyor, Büyük İhtimal Bizden Ayrılacak
- Göbek Yapan Arda, İngilizlerin Diline Düştü: Egzersiz Yap
- Başakşehirli Oyunculara 1 Yıl Spor Müsabakası Seyrinden Men Cezası Verildi
- Galatasaray, 2 Brezilyalı Futbolcunun Transferini Daha Bitirmek Üzere
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü
- Çin İle Abd Arasında İsim Krizi! Beyaz Saray Pekin'den Özür Diledi
- Paris'te İbretlik Manzara! Metro Durakları Sular Altında Kaldı, Binlerce Yardım Çağrısı Yapıldı
- California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Abd'den Pyd Terör Örgütüne 184 Tır'lık Askeri Sevkiyat
Bu Haberle İlgili Yorumlar