BURSA'DA BOMBA YÜKLÜ ARAÇ ALARMI
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bomba yüklü kamyonet ihbarı polisi harekete geçirdi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bomba yüklü kamyonet ihbarı polisi harekete geçirdi. Kısa süren takibin ardından kamyonet durdurulurken, yapılan incelemede araç boş çıktı.
İzmir istikametinden Karacabey istikametine gitmekte olan H.K. idaresindeki kamyonetin çalıntı olduğu ve bomba yüklü olabileceği ihbarı yapılınca polis alarma geçti. Aracı takibe alan polis ekipleri, ilçe merkezine giren kamyoneti Bursa Caddesi üzerinde durdurdu. Şahıs araçtan indirilerek uzaklaştırılırken, trafiğe kapatılan yolda ekipler aracı didik didik aradı. Yapılan ilk incelemede aracın boş olduğu görüldü. Önlem amacıyla araca kimse yaklaştırılmadı. Daha sonra emniyete çekilen aracın H.K. tarafından 10 gün önce İzmir'den satın alındığı, sistemde çalıntı olarak görüldüğü ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından araç sahibine teslim edildi
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