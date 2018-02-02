Beşiktaş'ın Bursaspor ile deplasmanda oynadığı maçta hakem Halil Umut Meler, Quaresma'ya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyunu kısa bir süre durdurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada gergin anlar yaşandı.

QUARESMA'YA YABANCI MADDE YAĞDI

Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümünde Beşiktaş'ın kazandığı kornerleri kullanmak için topun başına giden Ricardo Quaresma, atılan yabancı maddeler nedeniyle atışı gerçekleştiremedi. Karşılaşmanın 43. dakikasındaki kornerde de Quaresma yabancı maddeler nedeniyle atışı gerçekleştiremeyince, hakem Halil Umut Meler, yardımcılarını orta noktaya davet etti ve oyun durdu.

3. kez atılan maddeler nedeniyle oyun dururken, Bursasporlu oyuncular taraftarlarla kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Kısa bir süre sonra hakemler yerlerini alarak oyun kaldığı yerden Quaresma'nın korneriyle devam etti.

Kaynak: haberinburada