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bursa'da araba tıra çarptı kaza ucuz atlatıldı

BURSA'DA ARABA TIRA ÇARPTI KAZA UCUZ ATLATILDI

Bursa'Da araba tıra çarptı. Kaza da otomobilde sıkışan iki şahıs yaralandı.

Tarih : 04 Haziran 2016, 09:46
Puan Ver : Bursa'da Araba Tıra Çarptı Kaza Ucuz Atlatıldı(10/10)10


Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi İzmir Mudanya yol ayrımında, İsmail Yakut'un (24) kullandığı 16 NF 340 plakalı araba, Cemil Aydın idaresindeki 34 DH 3696 plakalı tıra arkadan çarptı.     Kazada otomobilde sıkışan İsmail Yakut ile Zafer Aydın (23), Olay yerine gelen UMKE, itfaiye, 112 Acil Servis ile polis ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.








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