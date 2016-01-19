

Bursa'da annesini bıçakla öldürüp kendisini de yaralayan şahıs, kapıyı açmayıp direnince, polis itfaiye merdiveniyle eve operasyon gerçekleştirdi.



Alınan bilgiye göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Baş Sokak'ta meydana geldi. 39 yaşındaki Selçuk Bakıryapan, birlikte yaşadığı 67 yaşındaki annesi Muazzez Bakıryapan'ı dün gece 23.00 sıralarında defalarca bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de bıçak ve falçata ile yaralayan Selçuk Bakıryapan'dan sabah saatlerinde yakınları haber alamadı.







Ablası, anne ve kardeşine ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. Ekipler eve geldiğinde Selçuk Bakıryapan polislere kapıyı açmadı. Şahsın kendisini bıçakla yaraladığı ve kan kaybettiği belirlendi. Polis hemen ambulans ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen merdivenli itfaiye aracıyla birinci kattaki evin balkon camı açılarak içeri girmeye çalışıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü dedektifleri, önce balkona yaklaşan ve yaralı halde olduğu için bitkinleşen Selçuk Bakıryapan'ı ikna etmeye çalıştılar. Genç adam kapıyı açmadı ve ikna edilemedi. Bunun üzerine biber gazıyla ekipler içeri girip genç adamı etkisiz hale getirdiler. Yapılan incelemede 2 çocuk annesinin de bıçaklanarak öldüğü tespit edildi.



Kan kaybından dolayı bayılan ve göğsünü ağır yaralı olan Selçuk Bakıryapan ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakınları ise acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldular. Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.



Ailenin üst kattaki komşusu İsmail Varol, dün gece 23.00 sıralarında çığlık sesi duyduğunu belirterek, "Dün gece sesleri duyunca başka komşumuz olan çocukların sesi zannettim. Bir süre sonra ses kesildi. Ancak fark edemedik. Sabah kalabalığı görünce anladım. Babası Salih Amca iki yıl önce vefat etmişti. Annesiyle kalıyordu. Psikolojik rahatsızlığı vardı. Sürekli tedavi oluyordu" dedi.