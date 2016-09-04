Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

bursa'da ağaca çarpan aracın sürücüsü öldü

BURSA'DA AĞACA ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, ağaca çarpan aracın sürücüsü, hayatını kaybetti.

Tarih : 04 Eylül 2016, 10:46
Puan Ver : Bursa'da Ağaca Çarpan Aracın Sürücüsü Öldü(9/10)11


Alınan bilgiye göre, Onur Özel'in (25) kullandığı 16 HT 192 plakalı hafif ticari araç, Bursa-Yalova karayolu Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) kavşağında refüjdeki ağaca çarptı.



Kazada, başından ağır yaralanan Özel, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Haberi öğrenerek olay yerine gelen Onur Özel'in babası Duran Özel, fenalaştı.








Etiketler: Bursa  Da  Ağaca  Çarpan  Aracın  Sürücüsü  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER