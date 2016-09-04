

Alınan bilgiye göre, Onur Özel'in (25) kullandığı 16 HT 192 plakalı hafif ticari araç, Bursa-Yalova karayolu Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) kavşağında refüjdeki ağaca çarptı.







Kazada, başından ağır yaralanan Özel, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.







Haberi öğrenerek olay yerine gelen Onur Özel'in babası Duran Özel, fenalaştı.