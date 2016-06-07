BURSA'DA 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ !
Bursa'da merkez üssü Gürsu ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bursa'da sabah saat 07.09 sıralarında merkez üssü Gürsu ilçesinin Kazıklı Mahallesi (köyü)olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; 11.5 kilometre derinlikte meydana gelen deprem tüm Bursa'da hissedildi.
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