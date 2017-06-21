BURSA'DA 19 DOKTOR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerin de bulunduğu 19 doktor, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Soruşturma çerçevesinde, 2 kişi ise aranıyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kamu Hastaneleri Birliği ile sağlık ocaklarında doktor olarak çalışırken meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan 21 doktor hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
kaynak:sabah
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