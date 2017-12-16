Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde ödüller sahiplerini buldu. Otomobil kazanan bazı talihliler mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde 100 TL'lik alışveriş karşılığında çekilişe katılan talihliler, 10 otomobil, 10 akıllı telefon ve 10 dizüstü bilgisayarlarını düzenlenen törenle teslim aldı.

"TARİHİ ÇARŞI, BÖLGEMİZİ TİCARET MERKEZİ HALİNE GETİRİYOR"

BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, dünyada rekabetin her geçen gün arttığını söyledi. Remzi Topuk, gelişen teknoloji ve değişen tüketici ihtiyaçlarıyla birlikte satış ve pazarlama stratejilerinin de farklılaştığını belirterek, "Bizim de bu değişimi iyi okumamız ve kurgumuzu bugünden oluşturmamız gerekiyor. Odamız, gerek kurumsal gelişim programlarıyla, gerekse de düzenlediği özel etkinliklerle Bursa'mızın kalbinin attığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgemizi yeniden ticaretin merkezi haline getiriyor" dedi.

BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım, Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nin Türkiye'de emsali olmayan bir organizasyon olduğunu söyledi."1500'E YAKIN İŞ YERİ AKREDİTE OLDU"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da yaptığı değerlendirmede, yeni bir anlayışla kurgulanan 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nin bu yıl ikinci kez gerçekleştirildiğini ifade ederek; "Bu projeyle üyelerimizin ticaret hacmine ciddi anlamda katkılar sunmaya devam ediyoruz. Bu yılki Alışveriş Günleri'mize 1500'e yakın işyeri akredite oldu.Bu yoğun ilgiyle birlikte 300 bin çekiliş kuponu dağıtmış olduk. 2016 yılında bölgede yaklaşık 20 milyon TL'lik ciroyu bu yıl 30 milyon TL'ye yükselttik. Kubbeli Hal ve İç Fidan Han'da başladığımız restorasyon çalışmalarımızla birlikte düzenlediğimiz organizasyonlarımız, bölgemizin değerine değer katıyor. Bursa Valiliğimizle birlikte Büyükşehir Belediyemize, Osmangazi Belediyemize, Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği'mize işbirlikleri için teşekkür ediyor, hediye kazanan talihlilerimizi de kutluyorum" diye konuştu.

TALİHLİLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

BTÇH Başkanı Muhsin Özyıldırım, bölgenin cazibesini artıran çalışmalardan dolayı BTSO'ya teşekkür plaketi verdi. Özyıldırım, plaketi BTSO adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş'a takdim etti. Ardından 10 otomobil, 10 akıllı telefon ve 10 cep telefonu kazanan talihliler, ödüllerini aldı."BU OTOMOBİL BENİM İÇİN ŞANS OLDU"

Sıfır otomobil sahibi olan katılımcıların kimisi gözyaşlarını tutamazken kimisi de heyecanını sevdikleriyle paylaştı. Otomobil kazanan talihlilerden Eray Karakuş, otomobil anahtarını eline aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Ayakkabı aldıktan sonra çekilişe katıldığını dile getiren Karakuş, "Telefonla beni ilk aradıklarında şaşkınlığımı bir süre üzerimden atamadım. İlk başta şaka yapılıyor sandım. Benim hiç otomobilim olmadı. Ev almayı planlıyordum. Maddi açıdan eksikliklerim vardı. Bu otomobil benim için büyük bir şans oldu. Bu heyecan asla tarif edilemez ve anlatılamaz. Organizasyondan dolayı BTSO'ya teşekkür ederim" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Üniversite öğrencisi olan Serhan Arıdıcı, staj için Bursa'ya geldiğini söyledi. Aslında Ankara'da okuduğunu ve ikamet ettiğini kaydeden Arıdıcı, "Çarşıda bir alışveriş yaptım. Esnafın uyarısı üzerine yarışmaya katıldım. Kazandığımın haberi gelince inanamadım. Çok güzel bir duygu" diye konuştu.

"BU ARABA BANA ÇIKACAK DİYE HEP SÖYLÜYORDUM"

Otomobil kazanan Ayşe Özkan, "Çarşıda sergilenen otomobilleri görünce 'Bu araba bana çıkacak' diye hep arkadaşlarıma söylüyordum. Çekilişe katıldım. Son güne kadar arabayı kazanacağıma inanıyordum. Bize bu otomobili kazandırmayı sağlayan BTSO'ya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada