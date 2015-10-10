İki Çocuk Yangında Öldü !
Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!

BURSA YORGANCILAR ÇARŞISI'NDAKİ YANGINDA 40 İŞYERİ KÜLE DÖNDÜ


BURSA YORGANCILAR ÇARŞISI'NDAKİ YANGINDA 40 İŞYERİ KÜLE DÖNDÜ
Tarih : 10 Ekim 2015, 09:48
Puan Ver : Bursa Yorgancılar Çarşısı'ndaki Yangında 40 İşyeri Küle Döndü(7.1/10)10


Merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde mobilyacı ve perdecilerin bulunduğu tarihi Yorgancılar Çarşısı'nda saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Mobilya ve perdelerin tutuşmasıyla birlikte alevler kısa sürede büyüyerek 80 işyerinin bulunduğu çarşıyı etkisi altına aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 3 saat süren çalışma ardından kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları devam ederken yapılan incelemelerde 40 işyerinin yandığı diğer işyerlerinin kısmen zarar gördüğü tespit edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yan tarafta bulunan Bedesten Çarşısı'na sıçramadı.



Yangının çıktığı bölgede bulunan ve çok sayıda kuyumcunun bulunduğu Kuyumcular Çarşısı, yağmalama olasılığına karşı Çevik Kuvvet polisleri tarafından koruma altına alınarak içeri giriş ve çıkışlar yasaklandı.








Etiketler: Bursa  Yorgancılar  Çarşısı  Ndaki  Yangında  40  İşyeri  Küle  Döndü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER