

Merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde mobilyacı ve perdecilerin bulunduğu tarihi Yorgancılar Çarşısı'nda saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Mobilya ve perdelerin tutuşmasıyla birlikte alevler kısa sürede büyüyerek 80 işyerinin bulunduğu çarşıyı etkisi altına aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 3 saat süren çalışma ardından kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları devam ederken yapılan incelemelerde 40 işyerinin yandığı diğer işyerlerinin kısmen zarar gördüğü tespit edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yan tarafta bulunan Bedesten Çarşısı'na sıçramadı.



Yangının çıktığı bölgede bulunan ve çok sayıda kuyumcunun bulunduğu Kuyumcular Çarşısı, yağmalama olasılığına karşı Çevik Kuvvet polisleri tarafından koruma altına alınarak içeri giriş ve çıkışlar yasaklandı.