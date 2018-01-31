Enerji İthalatı Geçen Yıl Aralık Ayında Yüzde 35 Arttı
Motosiklete Kasksız Binen Hakan Hatipoğlu Ve Eşi, Görüntülenince Panikledi
Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
Alişan Ve Çağla Şıkel Yollarını Ayırdı
Yemen'deki Çatışmalarda 21 Kişi Öldü
Thy, New York Borsasının Açılış Zilini Çaldı
Ticaret Ünvanı Ve İşletme Adı Arasındaki Farklar Nelerdir?
Btso Yılın İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
Kütahya'da Jeotermal Saha İhaleleri
Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
Aleyna Tilki'nin Suşili, Havyarlı Kahvaltı Tabağı Mide Bulandırdı
Hakkında İğrenç Suçlamalar Çıkan Oyuncu Mark Salling, Kendini Astı
Karayollarında Durum
Bitcoin Artık Güldürmüyor
Arçelik'in KâRı Beklentilerin Gerisinde Kaldı
Birleşme Ve Satın Almalarda 'ocak Ateşi'
Seren Serengil, Bana Kadınlığımı Hatırlattın Deyip Yaşar İpek'e Aşkını İtiraf Etti
Fed Faiz Kararları Öncesi Dolar Sakin Başladı!
Abd'de Tüketici Güven Endeksi Yükseldi
Manchester City Lig Kupasında Finale Yükseldi

bursa ticaret ve sanayi odası meclis toplantısı

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı Bursa iş dünyası olarak sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Tarih : 31 Ocak 2018, 00:50
Puan Ver : Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı(9/10)10


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı Bursa iş dünyası olarak sonuna kadar desteklediklerini belirtti.



Burkay, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2013 yılından bu yana Bursa ekonomisinin dönüşümüne yönelik 40'a yakın makro projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.



Odalarının ürettiği projelerle Türkiye'ye örnek bir kurum haline geldiğini ifade eden Burkay, TEKNOSAB projesinin hazırlıklarını sürdürdüklerini, yıl sonuna kadar ilk fabrika binalarını teslim etmeyi planladıklarını kaydetti.



TEKNOSAB'da kuruluş protokolü ve Müteşebbis Heyet Kararları dahilinde yatırımcılar için başvuru sürecini başlatacaklarını aktaran Burkay, şöyle devam etti:



"Avrupa İstatistik Ofisinin belirlemiş olduğu 'NACE' kodlarına göre yüksek teknoloji, orta-yüksek teknoloji ve orta-düşük teknoloji yoğunluğuna göre sınıflandırılan 13 farklı alanda yatırımcılarımızın taleplerini almaya başlayacağız. Başvurular, 2-20 Şubat 2018 tarihleri arasında TEKNOSAB merkez ofisimiz üzerinden gerçekleştirilecek. İleri teknolojili üretim ve katma değerli ihracata odaklanan tüm yatırımcılarımızı ülkemizin kalkınma hedeflerinin aktörlüğünü üstlenecek TEKNOSAB projemize yatırım yapmaya davet ediyorum."



Zeytin Dalı operasyonuna destek



Konuşmasında terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Burkay, Türkiye'nin tarih boyunca sadece kendi sınırlarında değil bulunduğu coğrafyada da barış ve huzuru için mücadele ettiğini dile getirdi.



Türkiye'nin operasyonla büyük devlet olmanın gereği olarak çok önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini ifade eden Burkay, "Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı Bursa iş dünyası olarak sonuna kadar destekliyoruz. 1 Şubat Perşembe günü BTSO liderliğinde tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak bir bildiri yapacağız." ifadelerini kullandı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Bursa  Ticaret  Ve  Sanayi  Odası  Meclis  Toplantısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER