BURSA STADI'NIN ZEMİNİ, FUTBOLCULARI PERİŞAN ETTİ
Hibrit çim çalışmaları devam eden Bursa Stadı'nda dün oynanan Alanyaspor maçında saha perişan hale geldi, futbolcular büyük zorluk yaşadı.
Sahalarında Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmenin sevincini yaşayan Bursasporlu futbolcular, hibrit çime geçilen zeminde görülen bozulmalardan da dert yandı.
Süper Lig'in 2'nci haftasında Bursaspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada en dikkat çekici noktalardan birini ise zemin oluşturdu. Hibrit çime geçilen zeminin büyük bölümünde bozulmalar görüldü. Hibrit çim çalışmaları maça yetiştirilemezken, her iki takım oyuncuları da mücadelede içerisinde zeminden ötürü zorluklar yaşadı. Zeminin ise Bursaspor'un ligin 4'üncü hafta maçında evinde oynayacağı Akhisar Belediyespor maçına hazır olacağı bilgisi kaydedildi.
"AYAĞIMIZ ZEMİNİN İÇİNE GİRİYORDU"
Bursasporlu futbolcular da maç sonu yaptıkları açıklamalarda zeminin yaşattığı sıkıntıları dile getirdi. Sahanın iyi olmadığını belirten kaleci Harun Tekin, "Hazır olmayan bir sahada oynadık. İlerleyen haftalarda sahamız daha iyi olacaktır" dedi.
Barış Yardımcı ise, "Saha zemini bizi oldukça zorladı. Bastığımız anda ayağımız zeminin içine giriyordu. Çok zor bir sahada oynadık" diye konuştu. Teknik Direktör Paul Le Guen de basın toplantısında zeminde çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar